Путин заявил о завершении прокладки первой нити "Северного потока - 2"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Газпром" готов к заполнению "Северного потока - 2" газом, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает Deutsche Welle.

Прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию, завершена. Об этом Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - отметил он. Трубы подведены с немецкой и российской сторон, "нужно их приподнять и сварить", но "прокладка сама завершена", заверил Владимир Путин.

По его словам, обеспечена также готовность российской линейной части газового маршрута до компрессорной станции "Славянская" в Ленинградской области. "Газ на "Славянскую" подан. Таким образом "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока - 2", - заявил президент России.

По "Северному потоку - 2" планируется ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа из России в ФРГ. По данным Nord Stream 2 AG, на конец марта было уложено 95% газопроводной магистрали, тогда оставалось проложить лишь 93 км труб в датских водах и 28 км - в германских.-0-