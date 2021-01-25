Путин заявил об аккуратном снятии коронавирусных ограничений

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин констатировал стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране. По его мнению, это дает возможность аккуратно снимать ограничения, сообщает ТАСС.

"В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется", - сказал глава государства на встрече со студентами в режиме видеоконференции в понедельник. "Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму", - добавил Путин.

Путин отметил, что утром заслушал доклады об эпидемиологической ситуации, по которым "количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, количество инфицированных снижается, стало меньше 20 тыс. в сутки".

"Московским властям спасибо большое, их усилия не проходят даром, и в Москве ситуация выравнивается", - заметил президент.

Глава государства также обратил внимание на то, что РФ "обладает эффективными вакцинами" от коронавируса, "они в 13 странах уже зарегистрированы".

Говоря о возвращении к обычному учебному процессу, Путин отметил, что "нужно обязательно использовать полученный опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал университетов и вузов, чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений и открывало новые возможности для молодежи на всей территории страны". "Для нашей огромной по территории страны чрезвычайно важно иметь такую возможность, как онлайн-обучение", - полагает президент. Он уверен, что молодые люди воспользуются этой возможностью наилучшим образом.-0-