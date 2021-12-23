Путин: Запад должен дать гарантии безопасности России, а не наоборот

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это страны НАТО "немедленно, сейчас" должны предоставить гарантии безопасности России, а не наоборот. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистки SkyNews, какие гарантии может предоставить Москва о ненападении на Украину или любое другое суверенное государство, российский лидер отметил, что это не российская сторона создает угрозы другим государствам. "Мы, что ли, пришли туда к границам США или границам Великобритании? К нам пришли. И теперь говорят: "Нет, и Украина будет в НАТО". Значит и там будут системы", - заявил Владимир Путин.

"Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии, вы - и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями", - указал глава государства.

Дальнейшие действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности с США, а от требований обеспечения безопасности России, заявил Владимир Путин. "По поводу гарантий и будет ли что-то зависеть от хода переговоров - наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Владимира Путина, в этой связи российская сторона ясно и четко дала понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. "Мы что ли ставим ракеты рядом с границами США? Нет. Это США со своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся, - продолжил Владимир Путин. - Разве это какое-то избыточное требование - не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома? Ну чего здесь необычного?"

Президент также задался вопросом, как бы американцы отнеслись, если бы Россия разместила свои ракеты на границе Мексики или Канады с США. "А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала? А Техас, подзабыли, что ли? Никто не вспоминает про это так, как вспоминают сегодня про Крым. Но и мы стараемся не вспоминать о том, как Украина-то складывалась, кто ее создал - Ленин Владимир Ильич, когда создавал Советский Союз. Союзный договор 1922 года и Конституция 1924 года, правда, после его смерти, но по его принципам созданная", - напомнил Владимир Путин.

По словам президента, Россию "просто нагло обманули", когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. "Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули - пять волн расширения НАТО. И теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы", - подчеркнул он.

Постоянное давление Запада на Россию можно объяснить только тем фактом, что западные страны считают РФ слишком большой даже после распада СССР, заявил Владимир Путин. Президент отметил, что в 1991 году, при распаде СССР, страна разделилась на отдельные части. "Но такое впечатление, что нашим партнерам этого мало. Слишком большая Россия, по их мнению, сегодня. Потому что сами европейские страны превратились в малые государства. Не великие империи, а небольшие государства, 60-80 млн человек. Но даже после развала СССР, где у нас осталось только 146 млн, и то слишком много. Мне кажется, только этим можно объяснить такое постоянное давление", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ считает, что окружить Россию - сложная задача, но констатировал появление новых иностранных военных баз. "Базы кругом - это правда. На востоке, на юге, на севере новые системы вооружения тоже ставят, на море. На западе - тем более.. Но окружить такую территорию, как наша, - это сложная задача. Хотя современные средства, наверное, позволяют думать об этом", - сказал Владимир Путин.

Президент РФ во время пресс-конференции также рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере безопасности. "Мы сотрудничаем в сфере безопасности. Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружений, - отметил российский лидер. - Мы работаем в космосе, в сфере авиации. Причем и по самолетам, и по вертолетам".

Владимир Путин отметил, что РФ и КНР также развивают сотрудничество между вооруженными силами стран. "Это и совместные учения, участие в совместных международных военных играх, это и совместное патрулирование на море и в воздухе", - добавил он, резюмировав, что у РФ и КНР сложилось "абсолютно всеобъемлющее партнерство стратегического характера".-0-

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