Путина ждут с выступлением в Госдуме, которая предложила снять ограничение на президентские сроки

10 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин сегодня выступит перед депутатами Госдумы. Об этом сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня Госдума рассматривает во втором чтении вопрос об изменениях в Конституцию России. Во время прений депутат Валентина Терешкова предложила отменить ограничение, касающиеся сроков пребывания Владимира Путина на посту президента или их обнулить. После этого заседание было прервано для консультаций с фракциями и президентом. В кулуарах лидер думской фракции "Единая Россия" сообщил, что единороссы готовы поддержать данное предложение.

Кроме того, озвучено предложение провести досрочные парламентские выборы в связи с внесением изменений в Конституцию. Соответствующая поправка уже внесена в Госдуму. Поправка дает депутатам действующего, седьмого созыва, принять решение о сокращении срока своих полномочий. Это предложение должны поддержать не меньше двух третей голосов от общего состава. В случае одобрения досрочные выборы в Госдуму могут пройти 20 сентября 2020 года.-0-