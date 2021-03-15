Пыльная буря обрушилась на Пекин

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пыльная буря обрушилась на китайскую столицу, сообщает Синьхуа.

По данным Пекинского центра мониторинга охраны окружающей среды, концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8000 микрограмм на 1 куб.м, информирует ТАСС. Это в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр. Концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, достигла 523 микрограмм на 1 куб.м при максимально допустимой норме ВОЗ 25 микрограмм/кубометр.

Отмечается, что буря привела к пробкам на дорогах, видимость в городе не превышает 1 км. Власти Пекина объявили желтый уровень опасности в связи с бурей, рекомендовали отменить мероприятия на открытом воздухе, без крайней необходимости не выходить на улицу.

Столичный аэропорт Пекина (Шоуду) и международный аэропорт Дасин отменили сегодня 428 рейсов.

По прогнозам метеорологов, буря продлится до завтрашнего утра. Помимо Пекина она также затронет другие северные районы Китая, в частности автономный район Внутренняя Монголия, Тяньцзинь, провинции Хэйлунцзян, Ляонин, Ганьсу, Шэньси, Шаньси и Хэбэй.-0-