Работа аэропорта Кабула приостановлена до дальнейших распоряжений - авиавласти Афганистана

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все рейсы в аэропорт Кабула и из него приостановлены до дальнейших распоряжений в связи с большим скоплением людей в воздушной гавани, желающих покинуть Афганистан. Об этом говорится в постановлении управления гражданской авиации страны, распространенном в понедельник, сообщает ТАСС.В сообщении также подчеркивается, что авиационные власти Афганистана активно работают над тем, чтобы внутренние и международные рейсы в аэропорт Кабула и из него возобновились как можно скорее.Напряженная обстановка возникла в столичной воздушной гавани после того, как боевики радикального движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Сразу несколько стран начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.Круглосуточную работу аэропорта Кабула обеспечивают сейчас около 800 гражданских представителей государств НАТО, порядок поддерживают военные из США, Великобритании и Турции. Улететь из страны пытаются тысячи людей. Для разгона толпы на взлетно-посадочной полосе военные применяли слезоточивый газ и стреляли в воздух. Люди цеплялись за шасси и фюзеляж самолетов, чтобы покинуть афганскую столицу.По последним данным, в результате этих инцидентов в течение недели погибли не менее 20 человек. Помимо этого, сегодня в результате перестрелки между сотрудниками сил безопасности Афганистана и неизвестными один афганский силовик погиб. Ответственность за сложившуюся в воздушной гавани ситуацию радикалы возлагают на Соединенные Штаты.-0-