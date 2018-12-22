Работа рудника в Соликамске остановлена до завершения операции по спасению девяти человек

22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Работа рудника компании "Уралкалий" в Соликамске приостановлена до завершения операции по спасению заблокированных в шахте. Об этом 22 декабря сообщило ТАСС.

Горноспасатели возобновили проливку горящего аварийного ствола №4 шахты. Через полтора часа проливки горноспасатели планируют повторить спуск к людям.

Работа спасателей по-прежнему осложнена высокой температурой и сильной задымленностью. До места, где могут находиться заблокированные рабочие, горноспасателям осталось пройти 10 метров.

Горноспасатели спускаются на бадьевой подъемной машине, бадья рассчитана для спуска не более трех человек, параллельно с бадьей спускается спасательная лестница для запасного выхода в непредвиденных случаях. Сегодня высокая температура не позволила горноспасателям проникнуть в зону загорания.

22 декабря в 10:04 по московскому времени произошло задымление в шахте компании "Уралкалий". В шахте работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления продолжают находиться девять человек, связи с ними нет. На объекте работают горноспасатели.

Пожар возник на глубине 340 м (глубина шахты - 500 м). Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек").-0-