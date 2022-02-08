Работники крупнейшего в Прибалтике завода азотных удобрений начали бессрочную забастовку

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники крупнейшего в Прибалтике завода азотных удобрений, находящегося в литовском городе Йонава, начали бессрочную забастовку, сообщает литовская телерадиокомпания LRT.

По словам председателя профсоюза работников Achema Бируте Дашкявичене, в забастовке, по предварительным данным, примут участие около 600 человек - почти половина всех сотрудников предприятия.

Одним из основных требований сотрудников к руководству является подписание коллективного договора. Кроме того, работники предприятия недовольны изменением системы оплаты труда, с которой были ознакомлены в конце января. В результате нововведения зарплата многих сотрудников предприятия должна была уменьшиться более чем на 100 евро, уточняет ТАСС.

"Ничего не меняется. В понедельник утром мы получили сообщение, что зарплаты производственному персоналу повышаются на 3,5%, однако о коллективном договоре - ничего", - сказала Бируте Дашкявичене, добавив, что забастовка будет продолжаться до подписания коллективного договора.

По словам генерального директора Achema Рамунаса Миляускаса, во время забастовки предприятие будет продолжать работать. "Мы не будет останавливать производство, а если придется остановить, то это будет сделано безопасно", - сообщил в интервью LRT Миляускас.

Achema 3 февраля информировала, что занесенный в список объектов стратегического назначения химический завод работает в непрерывном режиме и не может быть остановлен, чтобы не возникло угрозы для окружающей среды и людей.

Руководство компании в свою очередь назвало деятельность профсоюзных лидеров деструктивной. "В такой сложной экономической ситуации, когда цены на газ и энергоносители выросли до рекордных значений, а транзит удобрений через Беларусь остановлен, эта деструктивная деятельность профсоюзных лидеров еще больше дестабилизирует деятельность компании и наносит ущерб как самой компании, так и всем ее сотрудникам", - заявили в руководстве Achema.-0-