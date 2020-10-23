Работники немецкой промышленности призывают власти ФРГ не вводить локдаун

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) в связи с резким ростом числа инфицированных коронавирусом предостерегает власти ФРГ от планов ввести повторный всеобщий локдаун, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

"Второй локдаун будет угрожать существованию множества предприятий в стране", - заявил глава BDI Дитер Кемпф изданиям немецкой медиагруппы Funke. По его мнению, наиболее эффективно против распространения вируса можно бороться на местном уровне, а также более дифференцированно используя тестирование и детально отслеживая цепочки заражения. По словам Дитера Кемпфа, властям не следует без разбора отправлять на карантин большие группы населения. В то же время глава BDI призвал немцев к ответственному и дисциплинированному поведению, которое, по его словам, в том числе и поможет сохранить множество рабочих мест.

При этом председатель Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) Франк Ульрих Монтгомери выразил мнение, что локдаун в Германии станет необходим, если число новых случаев инфицирования преодолеет отметку в 20 тыс. за сутки. При таком количестве ситуация выйдет из-под контроля, а специалисты не смогут отслеживать цепочки заражений и прерывать их, заявил эксперт изданию Rheinische Post. Франк Ульрих Монтгомери одобрил введение локдауна в баварской общине Берхтесгаден, граничащей с Австрией. Берхтесгаден входит в состав района Берхтесгаденер-Ланд, в котором число новых заражений на 100 тыс. жителей за последние семь дней достигло 238,8, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI).

По данным RKI, за минувшие сутки в Германии выявлено 11 242 новых случая COVID-19, общее число инфицированных возросло до 397 тыс. С момента вспышки скончались 9 885 зараженных.-0-