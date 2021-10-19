Работники общественного транспорта в Вильнюсе готовятся к бессрочной забастовке

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз работников Вильнюсского общественного транспорта с 8 ноября объявляет бессрочную забастовку, информировал председатель профсоюза Альгирдас Маркявичюс, сообщает Delfi.

"В понедельник собрался совет, он принял решение по времени и форме забастовки. Бессрочная забастовка объявляется с 8 ноября", - сказал Альгирдас Маркявичюс.

По его словам, 19 октября предупреждение о забастовке вручат руководству муниципальной компании. Обе стороны в течение трех дней должны согласовать, как будут предоставляться услуги во время забастовки. "Если в течение трех дней стороны не договорятся, то вопрос будет решать комиссия по спорам", - сказал глава профсоюза.

На прошлой неделе в профсоюзе состоялось голосование, в ходе которого 747 человек высказались за забастовку. Всего в профсоюз входят 1,2 тыс. работников. По закону, забастовку можно проводить, если "за" проголосует четверть членов профсоюза.

Профсоюзы требуют на 10% увеличить зарплату работников и улучшить условия труда, например, предоставить время для обеденного перерыва. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что запланированная забастовка - политическая акция.-0-