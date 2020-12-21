Работники урановых шахт в Украине устроили акцию протеста

21 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Кировоградской области Украины работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината устроили акцию протеста, перекрыв автодороги и требуя погашения зарплатной задолженности и вывода предприятия из простоя.

"Началась бессрочная акция протеста трудовых коллективов шахт Смолинской, Новоконстантиновской и Ингульской (ГП "ВостГОК"). С требованиями погасить 83 млн гривен зарплатной задолженности и вывести предприятие из режима простоя работники перекрывают трассы в Кировоградской области", - сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

16 декабря в Кировоградской области горняки "ВостГОК" уже протестовали против приостановки работы урановых шахт и невыплаты зарплат, перекрыв при этом три дороги национального значения: Кропивницкий - Киев, Кропивницкий - Николаев, Кропивницкий - Кривой Рог.

С 7 декабря в Кировоградской области вывели в простой шахты Смолинскую, Ингульскую и Новоконстантиновскую. В профсоюзе заявили, что приостановка работы шахт приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе. 9 декабря в Киеве прошла акция протеста трудового коллектива ГП "Восток ГОК".-0-