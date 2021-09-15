Работодатели США принуждают сотрудников к вакцинации под угрозой увольнения

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские компании вынуждают прививаться своих сотрудников, угрожая увольнением. Обязательную прививку от COVID-19 требуют даже в сферах, где нет прямого контакта с клиентами: в технологиях и финансах. Об этом сообщает интернет-портал "МИР24" со ссылкой на американский телеканал новостей бизнеса CNBC.

Из-за таких условий многие американцы, которые долго трудились удаленно, сталкиваются с трудностями при возвращении в офисы.

Не так давно президент Джо Байден заявил, что заболеваемость в США остается высокой из-за распространения дельта-штамма. Глава страны предупредил, что терпение правительства "на исходе" - власти ждут повышения темпов вакцинации. Байден рассказал о плане повышения показателей вакцинации, одним из пунктов которого стало давление на частных работодателей. Белый дом призвал компании со штатом более 100 сотрудников ввести требование обязательной иммунизации.

На фоне этих событий многие американские компании пошли на решительные меры. Например, после одобрения Pfizer-BioNTech авиаперевозчик Delta Airlines сообщил о планах ежемесячно штрафовать непривитых сотрудников на $200. А крупнейший инвестиционный банк Goldman Sachs не будет пускать в офис работников и посетителей без вакцины.-0-