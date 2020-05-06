Работу промышленных и строительных предприятий в Москве предложено возобновить с 12 мая

6 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Работа всех промышленных и строительных предприятий в Москве, остановленная из-за мер по недопущению распространения коронавируса, может быть возобновлена 12 мая. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин сегодня на совещании у президента России Владимира Путина, на котором обсуждается возможность снятия введенных из-за COVID-19 ограничений, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Собянина, в результате возобновления деятельности промышленных и строительных предприятий работу вновь получат около 500 тыс. человек. "Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных производств, строительной отрасли и так далее", - сказал он.

Вместе с тем мэр Москвы убежден: выход московской сферы услуг из карантинного режима пока преждевременен. Он считает, что открытие таких организаций несет в себе риски дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и в вопросе открытия объектов торговли и сферы услуг, где имеется прямой контакт между гражданами, нужно придерживаться жестких критериев.

При этом Сергей Собянин заявил: "Режим самоизоляции при этом не ослабевает, наоборот, надо четко ему следовать, чтобы давать возможность функционировать большему количеству предприятий, работа на них должна четко регулироваться инструкциями, предписанными санврачами", - сказал он.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал обоснованным возобновление деятельности промышленных и строительных предприятий не только в Москве, но и в целом по стране, однако их работа должна контролироваться Роспотребнадзором.

В России, по данным на утро 6 мая, общее число инфицированных COVID-19 достигло 165929, увеличившись за последние сутки на 10559. Самый большой прирост в Москве - на 5858, общее число установленных диагнозов в российской столице - 85973. Число жертв вируса в России достигло 1537, поправились и выписаны после перенесенного заболевания 21327 человек.-0-