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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу верхней палаты парламента Японии могут перевести на удаленный режим, сообщает телеканал NHK.
Японские власти изучают опыт Великобритании и Испании по проведению дистанционных заседаний парламентариев и планируют перевести членов верхней палаты на удаленную работу для профилактики COVID-19.
Вместе с тем члены палаты уже соблюдают социальную дистанцию и не занимают места вплотную друг к другу.
Общее число заразившихся COVID-19 в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 62,7 тыс. Умерли 1194 человека.-0-