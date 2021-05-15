Работы по расширению Суэцкого канала начались в Египте

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы по углублению и расширению русла начались на Суэцком канале, что позволит сделать водную артерию Египта полностью двусторонней, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Al-Youm Al-Sabia.

В настоящее время работы ведутся к югу от Большого и Малого Горьких озер. Приблизительно в том месте, где в марте застрявший поперек русла контейнеровоз Ever Given на шесть дней полностью блокировал движение судов. "Проект развития будет реализован в несколько этапов", - сказал глава администрации Усама Рабиа.

Выполнение проекта повысит эффективность канала и сократит время прохождения судов, а также позволит повысить коэффициент безопасности судоходства в южном регионе. Это будет достигнуто за счет увеличения площади примерно на 25% на участке в общей сложности в 40 км, который в настоящее время является односторонним.

Проект развития нацелен на прокладку дополнительных 10 км на участке от 122-го до 132-го км, что увеличит длину северного участка с 72 до 82 км. В южной части будет расширен и углублен участок от 132-го до 162-го км канала.

Общая длина Суэцкого канала, соединяющего Средиземное и Красное моря, составляет в настоящий момент 193,3 км, глубина - 24 метра, что позволяет проходить по нему самым крупным в мире судам, в том числе нефтеналивным танкерам. Канал состоит их двух частей - к северу и югу от Горьких озер. В 2014 году к северу от озера началось строительство параллельного русла канала длиной 72 км, что позволило обеспечить двустороннее движение судов. Проект, который обошелся Египту в $8,2 млрд, был завершен уже через год - в августе 2015-го. Тем не менее на канале сохранились участки с односторонним движением.-0-