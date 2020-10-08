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08 октября 2020, 09:52

Рахимов: в каждой стране есть своя специфика, но деструктивные процессы носят схожий характер

Кубат Рахимов. Фото Кабар
Кубат Рахимов. Фото Кабар

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждой стране есть своя специфика, но деструктивные процессы носят схожий характер, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" экс-советник премьер-министра Кыргызстана Кубат Рахимов, сообщает БЕЛТА.

По его словам, цветные революции, которые произошли в Кыргызстане за последние 15 лет, не улучшили политическую и экономическую ситуацию. Сегодня в стране наблюдается раскол элит, который в том числе отражается на жизни простых граждан.

"От того, что в Кыргызстане поменялось 32 или 33 премьер-министра, несколько президентов, мы не стали жить лучше. Мы стали жить практически со средней зарплатой в $225 - это средняя зарплата, которую наш статистический комитет считает. Фактическая зарплата ниже, потому что большая часть людей у нас находится в сфере услуг. Это самозанятые люди, которые уплачивают по патенту какие-то совершенно небольшие деньги", - рассказал Кубат Рахимов.

Экс-советник премьера Кыргызстана добавил: "В каждой стране есть своя специфика, но деструктивные процессы носят схожий характер".-0-

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