Рахмон получил 90,9% голосов на выборах президента Таджикистана

12 октября, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов на президентских выборах, прошедших в стране 11 октября. Об этом заявил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

Согласно предварительным итогам, за Эмомали Рахмона проголосовали более 3,8 млн избирателей, или 90,92%. За кандидата от Аграрной партии Таджикистана Рустама Латифзода проголосовали 3,03% избирателей, за кандидата от Партии экономических реформ Таджикистана Рустама Рахматзода - 2,15%, за кандидата от Компартии Таджикистана Мироджа Абдуллоева - 1,17%, за кандидата от Социалистической партии Таджикистана Абдухалима Гаффорова - 1,49%.

По данным ЦИК, явка избирателей составила 85,39%.

Согласно законодательству Таджикистана, выборы считаются состоявшимися, если в них примут участие более 50% внесенных в списки избирателей. Победителем становится кандидат, набравший свыше 50% голосов.-0-