Рахмон: события в Казахстане подтверждают необходимость усиления работы по борьбе с терроризмом и экстремизмом

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Казахстане подтверждают необходимость усиления совместной работы по противодействию терроризму и экстремизму. Об этом Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Трагические события в Казахстане вновь подтверждают необходимость усиления нашей совместной комплексной работы по противодействию терроризму и экстремизму, религиозному радикализму и транснациональной организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков", - сказал Президент Таджикистана.

Он отметил, что борьба с разрушительной деятельностью террористов, экстремистов, исламских радикалов и различных криминальных элементов не прекращалась в течение последних 30 лет. "Мы хорошо знаем, какую угрозу нашей безопасности представляют эти силы. Таджикистан с первых дней своей независимости борется против таких вызовов и прошел гражданскую войну, унесшую жизни более 150 тыс. граждан страны, - сказал Эмомали Рахмон. - На наших встречах в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС я неоднократно обращал внимание на наличие в наших странах спящих ячеек международного терроризма, экстремизма и религиозного радикализма".

Президент Таджикистана обратил внимание, что пропагандистские усилия последних среди граждан государств ОДКБ не прекращались ни на день. В наших странах усиленно продвигается крайне разрушительная идеология религиозного радикализма, которая сегодня стала одним из главных орудий в руках недругов, констатировал он.

"Все это серьезно усиливает экстремистский потенциал и создает угрозу дестабилизации ситуации внутри наших государств", - подчеркнул Президент Таджикистана.

Он также актуализировал важность инициативы по защите информационного пространства на территории ОДКБ. Странам необходимо наладить еще более действенную координацию спецслужб по борьбе с международной организованной преступностью, в том числе в киберпространстве.

В фокусе особого внимания, отметил Эмомали Рахмон, необходимо держать и проблему бесконтрольного выезда граждан на учебу в зарубежных религиозных учебных центрах, где они зачастую проходят тщательную экстремистскую подготовку.

Непосредственно влияет на зону коллективной безопасности ОДКБ и усиление активности международных террористических группировок в Афганистане, где из тюрем освобождены тысячи членов ИГИЛ, Аль-Каиды и других террористических группировок. В этой связи Президент обратил внимание на вопросы укрепления таджикско-афганской границы и сложной обстановки на ней. "Нам надо создать пояс безопасности вокруг Афганистана", - подчеркнул он.-0-