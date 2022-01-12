Раймонд Паулс: Латвия потеряла российский рынок и стала провинцией Запада

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый латышский композитор и пианист Раймонд Паулс, который сегодня отмечает 86-летие, выразил сожаление, что Латвия в области культуры и искусства потеряла российский рынок и стала провинцией Запада. Об этом сообщает ТАСС.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", - сказал Раймонд Паулс в интервью местному изданию.

Знаменитый композитор также призвал латвийских министров и депутатов больше не участвовать в выборах в Сейм. "Не только правительству, но и большей части депутатов нашего Сейма хочу пожелать: не участвуйте в следующих выборах в Сейм, уйдите с достоинством сами. Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями Сейма: один - судимый, другой - обвиняемый", - отметил композитор.-0-