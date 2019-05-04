Рама X коронован в Таиланде

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) официально коронован сегодня в Банкгкоке, сообщает
Во время церемонии, сочетающей буддийские и индуистские традиции, Рама Х надел на голову Большую корону Победы - одну из королевских регалий Таиланда, которая весит 7,3 кг и была изготовлена более 200 лет назад.
Король Маха Вачиралонгкорн занял королевский престол в 2016 году после смерти своего отца Пхумипона Адульядета. Однако официальная церемония коронации была отсрочена, чтобы соблюсти траур.-0-
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