Расходы на оборону в Евросоюзе в 2020 году составили почти 200 млрд евро

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суммарные расходы стран Евросоюза на оборону увеличиваются шестой год подряд и в 2020 году составили 198 млрд евро, эта сумма стала рекордной с момента начала сбора такой статистики в 2006 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Европейского оборонного агентства (EDA).

"19 из 26 стран - членов EDA увеличили свои расходы на оборону в 2020 году, при этом в шести странах затраты увеличились на 10% и более", - говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что при этом расходы на совместные проекты в области обороны в ЕС продолжают снижаться. За 2020 год они составили 4,1 млрд евро, что на 13% меньше, чем в 2019 году. Государства - члены EDA в течение прошлого года провели лишь 11% от общего объема закупок оборонного оборудования в сотрудничестве с другими государствами - членами ЕС при ориентире в 35%.-0-