Расходы на проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио превысят $15 млрд

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма, которая потребуется для проведения летней Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2021 году, составит около 1,6 трлн иен (порядка $15,4 млрд), сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

Основные расходы (721 млрд иен - около $6,9 млрд) возьмет на себя организационный комитет "Токио-2020". Оставшуюся сумму оплатят токийские власти (702 млрд иен - около $6,7 млрд) и правительство Японии (221 млрд иен - около $2,1 млрд).

Кроме того, расходы на перенос соревнований с 2020-го на 2021 год составили 294 млрд иен (около $2,8 млрд). В добавок на меры профилактики против коронавируса во время Игр будет отведено 96 млрд иен (около $929 млн).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата соревнований в следующем году.-0-