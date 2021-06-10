Расширение НАТО на Восток имеет практическое значение для России - Путин

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расширение НАТО на Восток и приближение инфраструктуры альянса к границам РФ имеет практическое значение для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1", сообщает ТАСС.

Владимир Путин напомнил, что после вступления Польши и Румынии в НАТО американцы "легко договорились" о размещении там систем противоракетной обороны, но соответствующие пусковые установки могут быть использованы и для ударных комплексов, которые достигают центра России за 15 минут.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут, - отметил Владимир Путин. - Это для нас красная линия или нет?"

Российский лидер провел аналог с неприемлемым для США размещением ракет на Кубе, откуда подлетное время до промышленного центра США, включая Вашингтон, составляет 15 минут. "А для того, чтобы такое подлетное время сократилось до 7-10 минут, надо было бы разместить наши ракеты на южной границе Канады или на северной границе Мексики. Это для США красная линия или нет?" - отметил Владимир Путин.

"Кто-то вообще должен об этом подумать: о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается (в плане расширения НАТО. - Прим. ТАСС)", - заключил российский лидер.

Владимир Путин не согласился с утверждениями Киева, будто сами украинцы хотят в НАТО. "Я думаю, что руководство страны не может этого не знать, когда большинство - по последним данным, которые публикуются, там 50 на 50 примерно, - но как минимум 50% жителей Украины не хотят вступления страны в НАТО. И это умные люди", - сказал он.

"Я говорю без всякой иронии. Не потому, что другие глупые. А потому, что те, кто не хотят, понимают, что они не желают оказаться на линии огня. Они не хотят быть разменной монетой и пушечным мясом. Кроме всего прочего, эти люди, судя по всему, ощущают себя частью нашей общей цивилизации", - добавил российский лидер. По словам Путина, эти люди не хотят, чтобы одна часть общей цивилизации противостояла другой части цивилизации, исполняя при этом "какой-то танец под чужую музыку".

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова российского лидера по этому вопросу, украинская тематика, как ожидается, будет затрагиваться на предстоящей 16 июня встрече Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве.-0-