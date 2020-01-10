Расследование крушения украинского самолета проведут по международным стандартам - МИД Ирана

10 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Иран начал расследование причины крушения самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на подозрительные сведения западных СМИ.

Аббас Мусави заявил, что "Украина как владелец самолета и компания Boeing как ее производитель были приглашены для участия в расследованиях". "Иран приветствует участие в расследовании крушения украинского лайнера экспертов из стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Аббас Мусави также призвал премьер-министра Канады и другие вовлеченные государства передать свою информацию иранскому комитету по расследованию крушения самолета.

Самолет МАУ Boeing 737 разбился вблизи иранской столицы вскоре после взлета из аэропорта Имама Хомейни рано утром 8 января. На его борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство жертв - из Ирана и Канады, а также - Украины, Германии, Швеции и Афганистана.-0-