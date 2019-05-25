25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование взрыва в Лионе ведут 90 следователей и около 30 технических экспертов, рассказал сегодня на пресс-конференции прокурор Парижа Реми Эйтз, сообщает французский телеканал
Прокурор отметил, что следствие располагает десятками свидетельских показаний, и подтвердил ранее озвученную в СМИ версию о том, что бомба была взорвана дистанционно. Реми Эйтз также сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы новые снимки подозреваемого.
Вечером 24 мая в Лионе произошел взрыв самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Предполагается, что заряд в действие привел мужчина 30-35 лет, который подъехал на велосипеде около 18.30 к булочной и оставил там сумку. В результате взрыва пострадали 13 человек, двое из которых находятся в больнице.-0-
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