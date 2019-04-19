Растет количество пострадавших от землетрясения на Тайване

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате мощного землетрясения на Тайване увеличилось до 17 человек, говорится в заявлении тайваньского центра по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Больше всего пострадавших в городах Тайбэй, Синьбэй и уезде Хуалянь. Сообщений о жертвах не поступало.

По данным Центрального метеорологического бюро Тайваня, 18 апреля в 13.01 в уезде Хуалянь произошло землетрясение магнитудой 6,1, максимальная сейсмичность подземных толчков достигла 7. Эпицентр залегал на глубине 18,8 километров. В четырех городах были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5.

Землетрясение на Тайване: эвакуированы школы, нарушена работа метро По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение имело магнитуду 6,1. Геологическая служба США оценила силу землетрясения в 6,4 балла, тогда как ТАСС, ссылаясь на данные Главного сейсмологического управления Китая, сообщает о магнитуде 6,7.

По последним сведениям спасателей, среди пострадавших — иностранный турист из Малайзии, он получил серьезные травмы при обвале камней в национальном парке Тароко и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Власти острова предупреждают, что в ближайшее время в уезде Хуалянь, где были зафиксированы многочисленные толчки, ожидаются сильные ливни, которые могут привести к оползням и обвалам. Экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.

Власти распорядились провести проверку и ремонт зданий, мостов, дамб, объектов инфраструктуры и связи, получивших любые, хоть и незначительные повреждения.-0-