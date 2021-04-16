Рауль Кастро покинул пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рауль Кастро принял решение оставить пост первого секретаря ЦК правящей Коммунистической партии Кубы. Об этом сообщает центральный печатный орган кубинской компартии газета Granma.

"Генерал армии сказал, что с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта, приверженных Революции", - говорится в тексте публикации.

"Я горячо верю в силу и ценность примера и понимания моих соотечественников, и пока я жив, я буду готов защищать Родину, Революцию и социализм", - приводит слова Кастро Кубинское агентство новостей.-0-