Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель Су-30, разбившийся в Тверской области России 22 сентября, по предварительным данным, был случайно сбит другим самолетом во время учений. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, причина ЧП - это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", - сказал собеседник агентства.

По данным Западного военного округа РФ, 22 сентября самолет упал во время тренировочного полета, экипаж успел катапультироваться. Как сообщает источник, состояние летчиков удовлетворительное.

Установлено, что истребитель упал в лесу в Вышневолоцком районе Тверской области. "Самолет упал в лес, никаких разрушений не произошло. К нам со стороны военных организаций никаких обращений, звонков о помощи не поступало", - сказали в пресс-службе районной администрации.-0-