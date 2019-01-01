Разбор завалов на месте обрушившегося подъезда в Магнитогорске приостановлен

1 января, Магнитогорск /БЕЛТА - ТАСС/. Разбор завалов в Магнитогорске, где 31 декабря из-за взрыва газа произошло обрушение подъезда жилого дома, приостановлен из-за проведения работ на кровле. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области.

"На текущий момент работы по разбору завалов приостановлены, потому что ведутся работы на кровле, с нее скидывают вниз различные конструкции, в том числе нависающие", - сказал он.

Стало известно, что число жертв увеличилось до восьми человек. Местонахождение 37 человек, по сведениям МЧС, все еще не установлено. В пресс-службе ведомства сказали, что угроза дальнейшего обрушения дома сохраняется.-0-