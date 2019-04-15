Разгул стихии в США: на юге - серия торнадо, в Чикаго - снежная буря

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия штормов и торнадо обрушилась в минувшие выходные на юг США, погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе трое детей, десятки получили ранения, сообщает Associated Press .

Во власти непогоды оказались штаты Техас, Луизиана, Миссисипи, Арканзас, Алабама и Джорджия. В результате стихии десятки домов были разрушены или повреждены. Множество людей оказались под завалами. Почти 90 тыс. домов остались без электричества.

В то же время на штат Иллинойс обрушилась снежная буря. Сильный ветер, ледяной дождь и низкие температуры внесли коррективы в работу воздушных гаваней в Чикаго. Так, в международном аэропорту О'Хара вечером 14 апреля было отменено около тысячи рейсов, в международном аэропорту Мидуэй - 140 рейсов.

По прогнозам синоптиков, 15 апреля метель утихнет, температура воздуха должна подняться до плюс 10 градусов.-0-

Фото Associated Press