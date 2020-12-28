Разлив нефтепродуктов ликвидируют в порту Находки

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разлив нефтепродуктов ликвидируют в порту Находка Приморского края, сообщает ТАСС.

"По информации инспектора портового контроля порта Находка, в районе причала №63 с помощью нефтемусоросборщика собрали 1,1 тыс. л загрязненной маслянистой жидкости. Работы по очистке продолжаются", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В субботу поступило сообщение, что в акватории бухты Находка в районе причальной стенки ООО "Аттис Энтерпрайз" были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости с иностранного торгового судна. На место разлива с проверкой вышли спасатели находкинского управления ГО и ЧС.

В районе причала установлены боновые ограждения между плавмастерской и доком. За пределами боновых заграждений разлива нефтепродуктов не обнаружено.-0-