Разлив нефти у берегов Маврикия может обернуться экологической катастрофой - ООН

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крушение грузового корабля и последующий разлив нефти у берегов Маврикия в Индийском океане может стать настоящей катастрофой для морской экосистемы этого популярного у туристов острова. С таким предупреждением выступили эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Центр новостей ООН.

Японское судно MV Wakashio, ходившее под флагом Панамы, натолкнулось на коралловый риф в конце июля. На помощь Маврикию пришло мировое сообщество, в том числе структуры ООН. Большую часть нефти с корабля удалось откачать. Однако в середине августа он развалился надвое, и в океан вылилось около 1 тыс. т нефти.

В результате пострадает не только экосистема, но и туристический сектор Маврикия, который и так уже оказался под ударом из-за пандемии коронавируса, подчеркивают в ЮНКТАД. В прошлом году туризм принес в экономику этого островного государства $1,6 млрд.

Эксперты также обеспокоены последствиями разлива нефти для продовольственного обеспечения Маврикия и здоровья островитян, ведь океан для них - основной источник пищи.

В ЮНКТАД отмечают, что причины и истинные масштабы последствий кораблекрушения у берегов Маврикия еще только предстоит установить. Однако эта трагедия может послужить напоминанием странам о важности международных документов в сфере морского права.

Выплата компенсаций в случае крушения сухогрузов (такова официальная классификация MV Wakashio) регулируется Международной конвенцией о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. В соответствии с этой Конвенцией Маврикий может получить до $65 млн США на восстановление своей экосистемы и экономики. Эксперты также объясняют, что если бы у берегов Маврикия потерпел крушение, к примеру, нефтяной танкер, а не сухогруз, компенсация за причиненный ущерб составила бы $286 млн. При этом, если бы власти Маврикия ратифицировали дополнительный протокол к вышеуказанной Конвенции (чего они до сих пор не сделали), компенсация достигла бы $1 млрд.

"Необходимо всеобщее соблюдение международных правовых норм и участие всех стран в международных соглашениях, чтобы в случае подобных инцидентов уязвимые страны были защищены", - подчеркнула представительница ЮНКТАД Шамика Сириманн.-0-