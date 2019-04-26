Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс.

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Размер Нобелевской премии в каждой из номинаций в этом году составит 9 млн крон ($949400). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Нобелевский фонд.

В 2011 году размер Нобелевской премии достигал 10 млн крон ($1,5 млн), в 2012 он уменьшился до 8 млн крон ($1,2 млн) "по причине неблагоприятной экономической ситуации". В 2017 сумма увеличилась до 9 млн крон ($1,07 млн).

В этом году в связи с ослаблением курса шведской национальной валюты долларовый эквивалент премии снизился, но сумма все равно "остается значительной", поскольку переводится лауреатам в шведских кронах, а многие национальные валюты также ослабли.

Нобелевская неделя 2019 года откроется в Стокгольме 7 октября объявлением лауреата в области физиологии и медицины. 8 октября назовут имя лауреата по физике, 9 октября - химии, 10 октября - по литературе (и за 2018, и за 2019 годы). 11 октября в Осло объявят лауреата премии мира, 14 октября вновь в шведской столице - имя обладателя Премии Государственного банка Швеции памяти Альфеда Нобеля в области экономики.-0-