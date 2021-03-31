Разновидность коронавируса, похожую на южноафриканскую, обнаружили в Бразилии

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разновидность коронавируса, напоминающая южноафриканский штамм, обнаружена в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директор местного Института Бутантан Димас Ковас.

"В городе Сорокаба нашли разновидность, похожую на южноафриканскую. Хотя пациент не ездил в ЮАР и не контактировал с теми, кто там был. Таким образом, есть вероятность того, что это мутация нашего P.1", - сказал чиновник в ходе пресс-конференции.

Речь идет о первом предположительном заражении южноафриканским штаммом.-0-