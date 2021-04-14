Разработано покрытие, уничтожающее супербактерии и грибковые инфекции

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские ученые разработали нанопокрытие, которое можно использовать на повязках и имплантатах для предотвращения и лечения потенциально смертельных бактериальных и грибковых инфекций. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Новый материал эффективен против широкого спектра микроорганизмов, включая супербактерии, устойчивые к антибиотикам. При этом он безвреден для человеческих клеток. Описание разработки опубликовано в журнале Американского химического общества Applied Materials & Interfaces.

Устойчивость бактерий и грибковых инфекций к антибиотикам — серьезная проблема современной медицины. Так, новой угрозой для госпитализированных пациентов с COVID-19 стал грибок Aspergillus, который вызывает смертельные вторичные инфекции.

Исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета (RMIT) вместе с коллегами из других университетов Австралии разработали на основе слоистого черного фосфора утратонкий 2D-материал с противомикробными свойствами.

Ранее было известно, что черный фосфор, используемый в основном в электронике, обладает некоторыми антибактериальными и противогрибковыми свойствами, но этот материал никогда не подвергался методическим исследованиям на предмет потенциального клинического использования.

Авторы доказали, что при нанесении нанотонкими слоями на такие поверхности, как титан и хлопок, которые используются для изготовления имплантатов и повязок для ран, этот материал эффективен против устойчивых к лекарствам бактерий и грибковых клеток.-0-