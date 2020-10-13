Разработчики второй российской вакцины от коронавируса назвали противопоказания к вакцинации

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелые формы аллергии, злокачественные заболевания крови и новообразования, острые инфекционные, неинфекционные и хронические заболевания в стадии обострения являются противопоказаниями для введения вакцины от коронавируса, разработанной Российским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Противопоказаниями для применения вакцины являются гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения. Прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры", - говорится в сообщении.

К другим противопоказаниям также относятся первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания.

30 сентября стало известно, что вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты. Препарат называется "ЭпиВакКорона". Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.-0-