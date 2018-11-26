Разрушительный пожар в Калифорнии локализован

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый разрушительный пожар в Калифорнии был локализован спустя почти три недели, сообщает телеканал "МИР 24".
Огонь тушили с земли и с воздуха, но лишь начавшиеся ливни смогли остановить огненную стихию.
В огне уничтожены более 14 тыс. домов и 62 тыс. га земли. Сгорел почти полностью город Парадайс. Американские власти признали этот пожар самым смертоносным. Согласно последним данным, его жертвами стали 85 человек, сотни считаются пропавшими без вести.
Пожар в лесах американского штата Калифорния вспыхнул 8 ноября. Он получил название "Кэмп". Огонь распространился из-за сильного ветра. Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. Причины сильнейшего пожара пока точно не установлены.-0-
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