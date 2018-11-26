Разрушительный пожар в Калифорнии локализован

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый разрушительный пожар в Калифорнии был локализован спустя почти три недели, сообщает телеканал "МИР 24".

Огонь тушили с земли и с воздуха, но лишь начавшиеся ливни смогли остановить огненную стихию.

В огне уничтожены более 14 тыс. домов и 62 тыс. га земли. Сгорел почти полностью город Парадайс. Американские власти признали этот пожар самым смертоносным. Согласно последним данным, его жертвами стали 85 человек, сотни считаются пропавшими без вести.

Калифорнийские лесные пожары стали самыми смертоносными за столетие Власти штата заявили, что огнем уничтожено почти 9 тыс. домов. Более 5 тыс. пожарных продолжают сражаться с пламенем, которое пока локализовано лишь на треть.

Пожар в лесах американского штата Калифорния вспыхнул 8 ноября. Он получил название "Кэмп". Огонь распространился из-за сильного ветра. Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия. Причины сильнейшего пожара пока точно не установлены.-0-