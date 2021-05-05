Разрушительный смерч: на юге США начался сезон торнадо

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серия торнадо обрушилась на США. Только за прошедшую ночь два сильнейших урагана прошли через Техас, сметая все на своем пути, сообщает "МИР 24".

Смерч был такой силы, что переворачивал грузовики на дороге. Разрушено и повреждено около 50 зданий. Ветром повалило деревья. Некоторые из них упали на провода. Люди остались без света. Спасательные бригады работали всю ночь. Они разбирали завалы и вытаскивали из-под обломков людей. О погибших не сообщается. Восемь человек госпитализированы.

"Торнадо разнес в щепки наш дом. А рядом дом моих родителей. Он тоже пострадал. Маму придавило балкой. Она сейчас в больнице - у нее травма ноги. Но главное, что она в безопасности. Бог спас. По-другому я не могу объяснить то, что мы все пережили это", - рассказала местная жительница Моника Флорес.

В Алабаме и других южных штатах также готовятся к приходу торнадо. Ветер уже достиг такой силы, что выворачивает с корнем деревья. Усложнил ситуацию сильный ливень. Потоками воды размыло почву, в результате оказались забиты сточные трубы, и местность затопило.

Накануне из-за последствий торнадо в штате Джорджия погибли два человека. Метеорологи предупреждают, в этом году сезон торнадо начался позже обычного. Но ураганы будут сильнее.-0-