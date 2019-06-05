Разведение сил на участке в станице Луганской планируется начать 10 июня - Сайдик

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разведение сил на участке в станице Луганской планируется начать 10 июня. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Рабочая группа по безопасности обсуждала перспективы возобновления режима прекращения огня. "Стороны также высказали намерение 10 июня начать разведение сил и средств на согласованном участке в станице Луганской", - проинформировал Мартин Сайдик.
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