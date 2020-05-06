Разведка Республики Корея опровергла информацию о якобы перенесенной Ким Чен Ыном операции

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разведка Республики Корея отвергает информацию, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог перенести операцию на сердце. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление представителя Национальной разведывательной службы (НРС).

Представитель НРС также сообщил, что с начала года число публичных появлений лидера КНДР было минимальным, что, вероятно, связано с пандемией коронавирусной инфекции. При этом правительство КНДР работает в обычном режиме.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание Политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (высший законодательный орган), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о его возможной болезни.-0-