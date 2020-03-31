Развивающимся странам для смягчения экономических последствий пандемии требуется $2,5 трлн - ЮНКТАД

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чтобы помочь развивающимся странам, в которых проживает две трети населения планеты, пережить социально-экономические последствия пандемии коронавируса, необходимо собрать $2,5 трлн. Об этом говорится в опубликованном исследовании Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Центр новостей ООН.

Экономические проблемы, вызванные пандемией, нарастают стремительными темпами, которые превышают показатели, наблюдавшиеся в 2008 году, сообщают из ЮНКТАД. "Последствия этого шока еще только дают о себе знать, и сегодня крайне сложно предсказать, что произойдет. Однако уже сейчас ясно, что ситуация в развивающихся странах значительно ухудшится, прежде чем начнется восстановление", - заявил генсекретарь ЮНКТАД Мухиса Китуи.

По данным исследования, за минувшие два месяца, когда вирус распространялся за пределами Китая, развивающиеся страны пострадали в результате значительного оттока капитала, изменения доходности облигаций, девальвации национальной валюты и сокращения доходов, связанного в том числе с падением цен на сырье и уменьшением туристических потоков.

Учитывая возникшую ситуацию, в ЮНКТАД не рассчитывают на скорое оздоровление, как это было в некоторых странах после финансового кризиса 2008 года. Так, в феврале-марте отток капитала из стран с развивающейся экономикой составил $59 млрд. Для сравнения: в 2008 году показатель составлял $26,7 млрд.

Авторы исследования сообщают, что за последние дни развитые страны и Китай приняли беспрецедентные меры по стимулированию своих экономик общим объемом в $6 трлн. Несмотря на это, по мнению экспертов, и эти государства в текущем году ждет рецессия и огромные финансовые потери. По многим развивающимся странам, за исключением, возможно, Китая и Индии, спад экономики ударит особенно сильно.

Усилия по выполнению Целей устойчивого развития будут подорваны, резко снизится уровень жизни населения. Даже в развитых странах неформальная занятость представляет проблему, а в развивающихся большинство населения зарабатывает себе на хлеб именно таким образом, а это значит, что они лишены какой бы то ни было социальной защиты, считают эксперты ЮНКТАД.

"Правительства развитых стран обещали сделать все возможное, чтобы помочь своим гражданам, но они не должны отказываться при этом от обязательств проявить глобальную солидарность и защитить 6 млрд человек, живущих в странах, не входящих в "большую двадцатку", - подчеркнул Ричард Козул-Райт, директор ЮНКТАД по стратегии в области глобализации и развития.-0-