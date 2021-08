Развод караула у Букингемского дворца прошел впервые с начала пандемии

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония развода королевского караула состоялась у Букингемского дворца в центре британской столицы впервые с начала пандемии коронавируса. Такую информацию сообщает ТАСС.







В рамках церемонии гвардейцы Первого батальона Колдстримского полка в алых мундирах и черных медвежьих шапках сменили на посту военнослужащих из Гренадерской гвардии под аккомпанемент военного оркестра, который в честь успехов британских атлетов на прошедших в Токио Олимпийских играх, в частности, исполнял мелодии из фильма "Огненные колесницы" (Chariots of Fire, 1981) и песню One Moment In Time американской певицы Уитни Хьюстон (1963-2012): эти композиции можно часто услышать на спортивных соревнованиях в Великобритании.







Королевы Елизаветы II во время смены караула, которая прошла в Букингемском дворце впервые с марта 2020 года, не было в ее официальной лондонской резиденции. Традиционно август и начало сентября 95-летний монарх проводит в замке Балморал в Шотландии.

Члены королевского караула исторически принадлежат к одному из пяти полков гвардейской пехоты британской армии: Гренадерскому, Колдстримскому, Шотландскому, Ирландскому или Уэльскому. Смена караула, как правило, длится около 45 минут. История церемонии связана с периодом Реставрации Стюартов (1660 год), когда британских монархов стала охранять королевская гвардия. У Букингемского дворца она проводится с 1837 года, когда он стал официальной резиденцией взошедшей на трон королевы Виктории (1819-1901).-0-