Реакция демократического мира на кризис в Афганистане шокирует - Захарова

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реакция западных демократий на разворачивающийся в Афганистане гуманитарный кризис шокирует. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС."Шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане. Шокирует реакция демократического мира на этот кризис", - указала дипломат, комментируя недавнее заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас о готовности республики принять 10 беженцев из Афганистана."В Эстонии же есть интернет, они же видят, что происходит. Какие десять человек, как это может быть? - продолжила Мария Захарова. - И что самое главное - это страна НАТО. И Афганистан двадцать лет был зоной ответственности именно этой структуры".Ранее Мария Захарова также заявила, что десятки стран выдвигают виртуальные предложения помочь гражданам Афганистана в их вывозе с территории страны, однако неясно, когда эти государства пришлют туда свои самолеты. "Судя по кадрам, "желающие уехать" уже давно в аэропорту - их просто подписанты не забирают", - заявила официальный представитель МИД РФ.-0-