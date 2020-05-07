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07 мая 2020, 12:43

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тыс. - Собянин

Сергей Собянин. Фото ТАСС
Сергей Собянин. Фото ТАСС
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом в Москве составляет 2-2,5% населения, это около 300 тыс. человек. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"То, что мы выявили больных так много, - это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры это около 300 тыс.", - сказал мэр Москвы.

По последним данным, в российской столице подтверждено 92 676 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, Москва за неделю удвоила количество проводимых тестов на коронавирус.

Сергей Собянин отметил, что за последние две недели число госпитализаций с коронавирусом в Москве не увеличилось. "Более того, сегодня количество госпитализированных и тех, кто выписан, показывает положительную динамику. Выписалось больше, чем было госпитализировано. И это самый главный результат нашей работы", - сказал мэр Москвы.

Общее число зараженных COVID-19 в России, согласно официальным данным, составляет 177 160. С момента вспышки в РФ скончались 1625 человек.-0-

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