Реальный уровень безработицы в США превышает 26% - американский портал Axios

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Настоящий уровень безработицы в США превышает 26%. Такие данные были предоставлены американскому новостному порталу Axios, сообщает ТАСС.

Согласно данным Министерства труда США, уровень безработицы в стране в сентябре сократился и составляет 7,9%. Однако, по информации портала Axios, официальные данные о безработице не учитывают тех, кто зарабатывает лишь несколько долларов в неделю, а также тех, кто перестал искать работу или вынужден вместо работы ухаживать за детьми во время коронакризиса. Если включить эти категории, то уровень безработицы в США составляет 26,1%. При этом если считать каждого американского гражданина от 16 лет, кто не может заработать прожиточный минимум, то уровень безработицы составляет 54,6%.

В январе, когда официальный уровень безработицы в США составлял 3,6%, истинный ее уровень был в семь раз выше - 23,4%. Такие сведения отражаются в расчетах Института общего экономического процветания Людвига (The Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity, LISEP), основанного Юджином Людвигом. Людвиг возглавлял Управление контролера денежного обращения США (OCC) в 1993-1998 годах.

Юджин Людвиг отмечает, что катастрофическая ситуация с безработицей в США не нова. Уровень безработицы в стране находился на кризисном уровне в течение десятилетий, однако это было скрыто за официальными цифрами. Эксперт надеется, что обнародованные сведения о реальном уровне безработицы подтолкнут Конгресс США к решительным действиям по решению этой чрезвычайной ситуации.

Как сообщалось, ВВП США с апреля по июнь нынешнего года сократился на 32,9% в годовом исчислении. Это рекордное падение американского ВВП за квартал, начиная с 1947 года, когда правительство США стало собирать такую статистику. Эксперты отмечали, что даже во время Великой депрессии (1929-1939 годы) не фиксировалось столь существенного спада за такой короткий период. Падение ВВП США во втором квартале нынешнего года стало почти в четыре раза большим, чем во время пика финансового кризиса, когда экономика сократилась на 8,4% в четвертом квартале 2008 года. Худшим же за всю историю до этого считался первый квартал 1958 года, когда было зафиксировано падение экономики на 10%. При этом падение во втором квартале 2020-го отличается от предыдущих тем, что оно было вызвано введением властями жестких ограничительных мер для борьбы с распространением COVID-19. Эти действия также привели к тому, что уровень безработицы в стране впервые со времен Великой депрессии достиг 14,7% в апреле нынешнего года.-0-