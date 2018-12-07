Редакцию CNN в Нью-Йорке эвакуировали из-за сообщения о бомбах

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эвакуация из-за сообщения о пяти бомбах проведена в здании Time Warner Center в Нью-Йорке, где, в частности, расположены офисы телеканала CNN. Об этом сообщает CNN.

Анонимное сообщение о якобы заложенных в здании пяти бомбах поступило в редакцию CNN вечером 6 декабря. После экстренной эвакуации полицейские и пожарные бригады заблокировали движение транспорта и пешеходов на улицах, расположенных рядом с Time Warner Center, для проведения расследования.

Отмечается, что из-за эвакуации был прерван прямой эфир телешоу CNN Tonight. Пока полиция проводила обследование здания, в эфире CNN транслировались записанные на пленку телепередачи.

Фото CNN

После завершения обследования полиция объявила, что опасных устройств в здании не обнаружено. Работники смогли вернуться в офисы в пятницу утром.

Эвакуация из здания Time Warner Center уже проводилась 24 октября. Тогда в здании был обнаружен пакет с взрывным устройством, адресованный бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану. После случившегося телекомпания CNN проводила проверку безопасности в своих офисах и корреспондентских бюро по всему миру.

В октябре в американских СМИ было несколько сообщений о перехвате секретной службой США подозрительных посылок. Одни были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом, другая - на имя экс-главы Минюста США Эрика Холдера. Из-за подозрительных предметов произошла эвакуация в офисе газеты в Сан-Диего. По данным Reuters, взрывное устройство было также направлено в офис губернатора Нью-Йорка. Еще одно обнаружено в почтовом ящике возле дома миллиардера Джорджа Сороса. Американские власти 26 октября задержали мужчину, подозреваемого в рассылке подозрительных посылок с бомбами. Им оказался 56-летний Сэйзар Сэйак - младший.-0-