Редкий алмаз обнаружен в Африке

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Редкий алмаз желтого цвета был добыт в Королевстве Лесото на юге Африки. Масса камня превышает 72 карата, сообщает новостной портал
Алмаз был обнаружен в шахте Ликобонь, принадлежащей международной алмазодобывающей компании Firestone Diamonds. По данным организации, он стал второй крупной находкой с начала этого года: ранее в Лисото был найден камень в 70 карат.
Помимо гигантского желтого алмаза, шахтеры извлекли на поверхность и два других: прозрачный камень массой 22 карата и бледно-розовый в 11 карат.
Как сообщила Firestone Diamonds, редкий алмаз будет выставлен на торги в мае 2019 года.
В последнее время в Лисото часто отмечаются подобные находки. Масса самого крупного камня, найденного на месторождении Ликобонь, составила 326 карат. Он был поднят на поверхность в октябре 2018 года.-0-
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