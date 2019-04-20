Референдум по изменению конституции проходит в Египте

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Египте стартовал трехдневный референдум по внесению изменений в конституцию страны, сообщает агентство Reuters .

Поправки предусматривают продление срока президентских полномочий с 4 до 6 лет, создание сената - еще одной палаты парламента, восстановление должности вице-президента, которая ранее была в стране. В действующей сейчас палате парламента предлагается установить квоту для женщин-депутатов - их должно быть не менее 25%. На голосование также выносятся поправки, которые предусматривают повышение роли армии.

По каждой статье нужно будет проголосовать отдельно. Итоги референдума объявят до конца апреля.

Тем, кто уклоняется от волеизъявления без уважительной причины, придется выплатить штраф. В дни референдума во всем Египте усилены меры безопасности.

Ранее поправки в конституцию были одобрены парламентом Египта.-0-