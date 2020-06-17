Регион Хорватии из-за гибели 50 млн пчел объявлен зоной стихийного бедствия

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регион Хорватии Меджимурье из-за гибели 50 млн пчел объявлен зоной стихийного бедствия, сообщает хорватская газета Jutarnji list.

По данным местных властей, 20 пасечников потеряли около 600 ульев. Пчеловоды предполагают, что насекомые погибли из-за отравления пестицидами, которыми были опрысканы картофель и рапс на полях. Однако официального подтверждения этому нет.

Специалисты из Центра судебных экспертиз из Загреба собрали образцы пчел, меда и растений для установления точной причины гибели насекомых с помощью лабораторного анализа. Также будет проведена экспертиза воздействия пестицидов на здоровье человека.

Власти региона заявили, что пчеловодам будет оказана финансовая поддержка, чтобы как можно скорее возместить ущерб и защитить оставшихся пчел.-0-