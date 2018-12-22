Регионы Ирана, Испании и Марокко стали объектами мирового сельскохозяйственного наследия

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникальная система возделывания шафрана в Иране, знаменитые оливковые рощи Испании и плантации арганового дерева в Марокко вошли в список объектов сельскохозяйственного наследия мирового значения по версии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

По мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Испании, Ирану и Марокко удалось сохранить старинные технологии выращивания редких культур. Страны достигли успеха не только в развитии традиционных сельскохозяйственных практик, но и в сохранении местного биоразнообразия.

Выращивание шафрана издавна является главным занятием жителей центральной равнинной части Ирана. Возделывание этой дорогостоящей культуры предполагает наличие специальной системы акведуков, орошающих засушливую местность.

Испанские земли на пересечении Валенсии, Каталонии и Арагона прославились благодаря крупнейшей в мире роще старинных оливковых деревьев - их число превышает 5 тыс. Средний объем производства оливкового масла в регионе составляет более 12 тыс. т в год.

Список объектов мирового сельскохозяйственного наследия также пополнил уникальный регион Марокко Айт-Суаб-Айт-Мансур, где на протяжении многих веков выращивают аргановое дерево. Эта порода деревьев встречается на весьма ограниченной территории, поэтому аргановое масло является одним из самых редких в мире.

Основными критериями для включения объектов в мировое сельскохозяйственное наследие являются их продовольственная ценность, биоразнообразие, особенности ландшафта, а также технология возделывания культур. В настоящее время в списке значится 57 уникальных ландшафтов в 21 стране мира.-0-